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"TARTIŞMALARIMIZIN EN BÜYÜK NEDENİ BİRBİRİMİZE DUYDUĞUMUZ ÖZLEM"

“Travis ile ufak bir tartışma yaşadık, her çift arasında olan ufak kavgalardan. Gerçekten ağlamam için özel bir neden yoktu. Sadece gergin olduğum için ağladım. Bir saat sonra barıştık. Onu sadece birkaç saat görmek için Los Angeles’tan Houston’a kadar üç saat boyunca özel jetimle uçtum. Görüştüğümüz zaman ise kavga ettik. Bunu kimseye söyleyemedim."