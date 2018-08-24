Kyoto Purple Sanga - Kofu düellosu

Kyoto Purple Sanga ve Kofu, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 12:00. 25 puanlı Kyoto Purple Sanga 21. sırada bulunuyor, Kofu 37 puana sahip ve 14. sırada. Ev sahibi Kyoto Purple Sanga, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kofu, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 243 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kyoto Purple Sanga kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 2.90, Kofu sahadan galip ayrılırsa 1.95 oranını elde edecekler.

Kyoto Purple Sanga son haftadaki Kofu müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Kofu, Kyoto Purple Sanga karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kyoto Purple Sanga, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. Kyoto Purple Sanga, kendi sahasında 6 gol attı, 18 gol yedi.

Kofu, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Kofu, deplasmanda 26 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

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