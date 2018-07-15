Kyoto Purple Sanga - Mito Hollyhock sahaya çıkıyor

Kyoto Purple Sanga ve Mito Hollyhock, 16 Temmuz 2018 Pazartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 12:00. 16 puanlı Kyoto Purple Sanga 22. sırada bulunuyor, Mito Hollyhock 28 puana sahip ve 14. sırada. Kyoto Purple Sanga son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Mito Hollyhock son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 251. İddaa'da Kyoto Purple Sanga kazanır 2.50, berabere biter 2.70, Mito Hollyhock kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Kyoto Purple Sanga son haftadaki Matsumoto Yamaga FC müsabasında 0-1 kazandı.

Mito Hollyhock, Zweigen Kanazawa karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Kyoto Purple Sanga, 5 gol attı ve 16 gol yedi.

Mito Hollyhock, dış sahada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Mito Hollyhock 9 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.