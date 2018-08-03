Kyoto Purple Sanga - Yamagata rakamlar

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Kyoto Purple Sanga, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Yamagata takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 12:00. Maç öncesi Kyoto Purple Sanga 16 puanla 22. sırada, Yamagata 37 puanla 9. sırada bulunuyor. Kyoto Purple Sanga son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Yamagata, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 230 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kyoto Purple Sanga kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 2.90, Yamagata sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler.

Kyoto Purple Sanga son hafta oynanan Matsumoto Yamaga FC maçında 0-1 kazandı.

Yamagata ise FC Gifu karşılaşmasında 4-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyet alan Kyoto Purple Sanga, 5 gol attı ve 18 gol yedi.

Yamagata ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Yamagata, 12 gol atarken 14 gol yedi.

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