La Cada De Papel'in sesi Cecilia Krull, İstanbul'da!

İzleyicileri ekrana kilitleyen popüler dizi La Casa De Papel’de seslendirdiği “My Life Is Going On” şarkısıyla dünya çapında bir ün kazanan Cecilia Krull, İstanbul’daki ilk konseri için 21 - 22 Eylül tarihlerinde Salon IKSV’ye geliyor.

Müzisyen bir aileden gelen ve kariyerine 7 yaşında Disney filmlerinin şarkılarını seslendirerek başlayan şarkıcı ve besteci Cecilia Krull, Fransa, Küba, Almanya ve İspanyol kökleri ile genç yaşına rağmen günümüzün en önemli yeni kuşak caz şarkıcılarından biri olarak gösteriliyor.

Aynı zamanda Pop, Groove ve Soul gibi farklı müzik tarzlarında da şarkılar seslendiren sanatçı, bugüne kadar İspanya, Fransa, İsveç, Cezayir gibi ülkelerde sahne aldı ve Vitoria, Jimmy Glass, Elias Crean, Jn77 'in the Lake, Pinto, Soto del Real, Flavor to Club, Cultural Festival European of Algiers, Carlos Ill, gibi birçok prestijli festivalde performanslar sergiledi.

Jorge Pardo, Robert Glasper, Javier Colina, Gustav Lundgren, Mel Bringuez, Pedro Itu-rraide, Guillermo McGill, Andreas Unge, Pablo Martin Caminero, Borja Ba rrueta, Daniel Garcia Bruno, Bob Sands, Pedro Ruy Bias, Pepe Rivero, Gaston Joya, Michael Olivera, Reinier Elizarde, Ivan Melon Lewis gibi uluslararası üne sahip çok sayıda müzisyenle de müzikal işbirlikleri gerçekleştiren Cecilia Krull, Manuel Santisteban ile birlikte birçok soundtrack çalışmasına da imza attı. “Three Meters Above The Sky” (2010), “Fuga de Cerebros 2” (2011), "Ms to Vis "(2016), "The House of Paper” (2017) ve “The Accident" (2018) gibi projelerde sesiyle yer aldı.

Cecilia Krull, 21 - 22 Eylül tarihlerinde Salon IKSV’de İstanbullu hayranlarıyla ilk kez buluşacak.