La Equidad - Atletico Huila maçı rakamları

Kolombiya Primera A Clausura maçında La Equidad ile Atletico Huila, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 02:00. La Equidad 15 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Atletico Huila 2 puanda ve 19. sırada. Ev sahibi La Equidad, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Atletico Huila, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 231 kodlu maçı oynayanlar; La Equidad galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.50, Atletico Huila galibiyet oranı 5.00.

La Equidad son haftadaki Deportes Tolima müsabasında 0-1 yenildi.

Atletico Huila ise Expreso Rojo karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan La Equidad, 3 gol attı ve 0 gol yedi.

Atletico Huila ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Atletico Huila, 0 gol atarken 4 gol yedi.

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