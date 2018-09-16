La Equidad - Itagüi Ditaires karşılaşma önü

Kolombiya Primera A Clausura heyecanı devam ediyor. La Equidad, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü Itagüi Ditaires takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 00:00. Maç öncesi La Equidad 22 puanla 1. sırada, Itagüi Ditaires 15 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi La Equidad, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Itagüi Ditaires, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 766 kodlu maçta; İddaa oynayanlar La Equidad kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Itagüi Ditaires sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

La Equidad son hafta oynanan Deportes Tolima maçında 1-1 berabere kaldı.

Itagüi Ditaires, Jaguares De Cordoba karşılaşmaında 0-1 yenildi.

La Equidad, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. La Equidad, kendi sahasında 5 gol attı, 1 gol yedi.

Itagüi Ditaires, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Itagüi Ditaires, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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