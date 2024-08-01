La Fiorita: 0 - Başakşehir: 4 | MAÇ SONUCU UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Başakşehir deplasmanda La Fiorita'yı 4-0 mağlup etti ve toplamda 10-1'lik skorla adını bir üst tura yazdırdı. Başakşehir'de goller 13 ve 90+1. dakikada Piatek, 31. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 35. dakikada Hamza Güler'den geldi

Habertürk Giriş: 01.08.2024 - 23:33 Güncelleme: 01.08.2024 - 23:37 facebook

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