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La Liga devleri Enes Ünal'ın peşinde!

Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın gösterdiği başarılı perfomansının ardından talipleri artıyor. La Liga ekiplerinden Getafe'nin formasını terleten Enes Ünal'a La Liga devlerinden Real Madrid, Barcelona, Sevilla ve Atletico Madrid'in talip olduğu iddia edildi

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  • La Liga devleri Enes Ünal'ın peşinde!

    İspanya ekibi Getafe'de oynayan milli oyuncu Enes Ünal, gösterdiği başarılı performans ile adından söz ettirmeye devam ediyor.
  • La Liga devleri Enes Ünal'ın peşinde!

    Enes Ünal'ın takımı Getafe için küme düşme ihtimali devam ediyor. Ancak bu olasılık gerçekleşse bile Enes Ünal'ın La Liga'da forma giymeye devam edebileceği öne sürüldü.
  • La Liga devleri Enes Ünal'ın peşinde!

    Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal attığı gollerle takımını sırtlasa da İspanyol ekibi için küme düşme tehlikesi devam ediyor.
  • La Liga devleri Enes Ünal'ın peşinde!

    Yeni sezonda hücum hatlarını güçlendirmek isteyen Real Madrid, Barcelona, Sevilla ve Atletico Madrid yeni sezonda Getafe'nin kapısını Enes Ünal için çalacak.
  • La Liga devleri Enes Ünal'ın peşinde!

    La Liga devlerinin radarına giren Enes Ünal bu sezon gol krallığında ligde 14 golle 4. sırada yer alıyor.
  • La Liga devleri Enes Ünal'ın peşinde!

    Geçen hafta Real Madrid'e yenilen Getafe, La Liga'da bitime 4 hafta kala 34 puanla 18. sırada bulunuyor.
  • La Liga devleri Enes Ünal'ın peşinde!

    Getafe'yle sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Enes Ünal'ın piyasa değeri Transfermarkt'e göre 25 milyon Euro olarak biliniyor.
  • La Liga devleri Enes Ünal'ın peşinde!
  • La Liga devleri Enes Ünal'ın peşinde!

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