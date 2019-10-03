Ekmek ve fırıncılık ürünleriyle ünlenen Belçika’nın 80 yıllık şirketi La Lorraine, Türkiye’yi merkez üssü olarak konumlandırdı. 2016 yılında Manisa’da tek üretim hattıyla hayata geçirdiği fabrikasında ekmek üretimine başlayan La Lorriane, ilk olarak baget hattını eklerken, 2019 yılında iki yeni üretim hattını faaliyete soktu. Ekmekler, kruvasan ve çöreklerine ilaveten Türkiye’nin yerel tadı börek ürünlerini de noktalara donuk olarak sevkeden La Lorraine, Türk lezzetlerini de yurtdışına ihraç ediyor.

KUZEY AFRİKA'YA İHRACAT

La Lorraine Türkiye Genel Müdürü Burak Deniz, “Türkiye’deki 5’inci yılımızı tamamladık. Yılsonuna kadar yapacağımız 25 milyon euro ek yatırımla birlikte son 5 yılda Türkiye’ye 100 milyon euro yatırım gerçekleştirmiş olacağız. La Lorraine Grubu olarak Türkiye’ye güveniyoruz, yatırımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye’yi merkez üssü yapıp Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesini yöneten bir şirket olarak, çevre ülkelere ihracat kararımız var. Şu an aktif olarak ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler Irak, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kıbrıs. Yeni imzaladığımız anlaşma ile Dubai’nin zincir perakende markası Lulu ile La Lorraine ürünlerini nihai tüketiciler ile buluşturacağız. 2020 itibariyle ise Kuzey Afrika’ya ihracata başlayacağız. Börek ürünlerimiz şu anda Belçika, Hollanda, Polonya ve Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Önümüzdeki dönemde ülke ve ürün çeşidini arttırarak ihracat hacmimizi genişletmeyi amaçlıyoruz. ’’ dedi.

YEREL ÜRETİME DESTEK

Burak Deniz, yerel üretime de destek verdiklerini aktararak şunları söyledi: “Mayamızı da buğdayımızı da yerli olarak temin ediyoruz. Üretimde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde üretilen buğdayların işlenmesiyle elde edilen yüksek kaliteli unları kullanıyoruz.

Türkiye unlu mamüller sektöründe, yerel tatları içeren daha fazla ürünü gamımıza eklemek üzerine çeşitli çalışmalarımız mevcut. Bunları İtalya’nın Ciabatta, İspanya’nın Pan Gallego ekmekleri gibi, global dünya ile tanıştırmak istiyoruz.

AVRUPA'DA İLK SIRADA

Türkiye’nin yıllık kişi başı 185 kg ile ekmek tüketiminde Avrupa’da ilk sırada yer aldığını söyleyen Burak Deniz,“Genç, büyüyen ve yeniliklere açık olan Türkiye, bu anlamda potansiyeli yüksek bir pazar. Türkiye’yi Tiger Ekmek, Soğanlı Ekmek gibi yeni ürünlerle tanıştırdık ve büyük beğeni topladık. Bake-Off dediğimiz teknoloji sayesinde de tüketicilerimiz her daim taze ürün alabiliyor. Satış ve servis noktalarına donuk gelen ve sadece ihtiyaç miktarı kadar pişirilip, içerisine hiçbir koruyucu madde konmadan satışa sunulan ürünlerimizle artık kaynak israfını önlüyoruz. Tübitak’ın eylül ayında açıkladığı rapora göre ülkemizde yıllık 1.7 milyar değerinde ekmek israfı bulunuyor. Bu rakamın büyüklüğünü anlatmak adına; bu tutarla 47 tam teşekküllü hastane ya da 170 tane okul yapılabilmektedir. Ekonomimize ve insanlarımıza değer katarken daima taze ve lezzetli ürünlerimizle tüketicimizin aklında yer ediyoruz” diye konuştu.

KRUVASAN YOĞUN TALEP GÖRÜYOR

Burak Deniz şöyle konuştu: “La Lorraine ürünleri arasında; baget, küçük ekmek çeşitleri, sandviç ekmekleri, Tiger ekmek, ramazan pidesi, tombul ekmek, tost ve hamburger ekmeği, kruvasan, çörek ve donut bulunuyor. Yerel lezzetlerden simit, poğaça ve börekler, ekşi mayalı, çavdarlı, tam buğdaylı artizan ekmek çeşitleri de ürün gamına eklemiş durumda. Bazı ürünleri Türk damak tadına göre uyarlıyarak tüketicilerimize sunuyoruz. Tatlı ürünlerimizde ise Türkiye’de donut ve çıtır yapısı ve altın rengi ile kruvasan, en çok talep gören ürünlerimiz arasında yer alıyor.”