La Nina, gezegenimizi serinletecek

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), gezegeni serinleten La Nina hava olayının bu yılın sonuna doğru görülme olasılığının yüzde 60 olduğunu bildirdi. WMO, uzun vadeli hava tahminlerine ilişkin güncelleme raporunu yayımladı.

Raporda, Ekim 2024 ile Şubat 2025 arasında La Nina hava olayının görülme olasılığının yüzde 60 olduğu ifade edildi.

RÜZGAR, BASINÇ, YAĞIŞ

La Nina hava olayının, Pasifik Okyanusu'nun merkezi ve doğu ekvatoral kesimdeki okyanus yüzey sıcaklıklarının büyük ölçüde azalmasının yanı sıra rüzgar, basınç ve yağış gibi tropikal atmosfer dolaşımındaki değişikliklere neden olduğu belirtildi.

Raporda, "Her La Nina olayının etkileri, yoğunluğuna, süresine, geliştiği yılın zamanına ve diğer iklim etkenleriyle etkileşimine bağlı olarak değişir." ifadesi kullanıldı.

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La Nina'nın genel olarak özellikle tropikal bölgelerde El Nino'nun tam tersi iklim etkilerine neden olduğu bilgisi verildi.