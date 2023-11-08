Haberler Gündem La Nina soğukları ne demek? El Nino'nun ardından La Nina soğukları geliyor! La Lina kışı nasıl olur?

El Nino'nun ardından La Nina soğukları geliyor! Doğu tropikal Pasifik Okyanusu'ndaki yüzey sularının olağandışı ısınmasını ifade eden El Nino sonrasında uzmanlardan La Nina soğukları için peş peşe uyarılar geldi. 2023 yazında rekor sıcaklık dalgalarıyla mücadele eden ülkemizde soğuk havaların kendini göstermesiyle La Nina kışının nasıl bir etkisi olacağı sorgulanıyor. İşte detaylar... Habertürk Giriş: 08.11.2023 - 12:15 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:15 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







La Nina soğukları kasım ayına girilmesiyle gündemdeki yerini aldı. Rekor sıcaklarla geçen yaz ayları sonrasında soğuk havalar için uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi. Peki, La Lina soğuğu ne demek ve La Lina kışı nasıl olur? İşte Türkiye'ye El Nino sıcaklıklarından sonra gelecek olan La Nina soğukları hakkında merak edilen bilgiler...

2 Şurada Paylaş!







LA LİNA SOĞUKLARI NE ANLAMA GELİYOR? La Nina, Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral bandındaki okyanus sıcaklıklarındaki değişikliklerin bir sonucu olarak birkaç yılda bir meydana gelen karmaşık bir hava durumu modelidir. La Nina, pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımına verilen ad olarak adlandırılabilir.