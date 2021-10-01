La Palma'da yanardağ nedeniyle evlerini kaybeden halk psikolojik yıkım yaşıyor

AA

Yanardağdan püsküren lavlar nedeniyle 700'den fazla evin kül olduğu, 6 bin 200 kişinin evlerinden tahliye edildiği adada, ilk günlerin şokunu yavaş yavaş üzerinden atmaya çalışan bölge halkının sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının arttığı gözleniyor.

Yanardağ çevresindeki yerleşim yerlerinde evlerini boşaltan halk için gıda ve giyim yardımlarının yanı sıra psikolojik destek de veriliyor.

Yardımların merkez üssü olan Los Llanos de Aridane'de, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Konut, Tüketim, Sağlık ve Eşitlikten Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Maria Elena Pais Fuentes, Kanarya Adaları ve İspanya'nın geri kalanından bugüne dek 60 kamyondan fazla gıda ve giyim yardımı geldiğini, gelmeye de devam ettiğini söyledi.

Fuentes, asla yaşayacaklarını düşünmedikleri bir durumla karşı karşıya olduklarını belirterek "Çok zor, çok üzücü bir durum. İnsanların yüzlerindeki üzüntüyü, çaresizliği açıklayacak söz yok. Çok ama çok zor bir durum. Evlerinden uzakta olan ya da evlerini kaybeden çok kişi var. Volkanın ne zaman söneceği, günler mi yoksa haftalar mı alacağı belli değil." diye konuştu.

Yiyecek, içecek, kıyafet, ayakkabı, oyuncak ve yatak takımları gibi her türlü yardımın geldiğini ve ilk ihtiyaçların karşılanmaya devam ettiğini anlatan Fuentes, mağdur ailelerin konut ihtiyaçlarının artık daha fazla ön plana çıktığını ifade etti.

- "Her şeyini kaybettiğini düşünerek, yaşamına son vermek isteyenler var"

Diğer yandan sosyal ve psikolog desteğini artıran Los Llanos de Aridane Belediyesinde aile, istihdam ve sosyal yardımlardan sorumlu meclis üyesi Elena Concepción Marrero da "Şimdiye kadar şokta olanlar artık gelecek kaygısıyla ciddi sorunlar yaşıyor." dedi.

Evlerini terk etmek zorunda olanlarda psikolojik sorunların başladığını aktaran Marrero, "Sabah kalktıklarında hala kendi evlerinde olduklarını sananlar, evlerini kaybettiklerinin farkında olmadan tatilde olduklarını düşünenler ya da daha da üzücüsü her şeyini kaybettiğini düşünerek yaşamına son vermek isteyenler var." ifadelerini kullandı.

Marrero, ilk etapta insanların korkularını üzerlerinden atmak için çalıştıklarını, daha sonrasında başta çocuklar, yaşlılar ve engelliler olmak üzere mağdurlar için yapılacak çok fazla psikolojik destek olacağını vurguladı.

Bugüne dek ailelerinin yanında kalanların ya da otel odalarına yerleştirilenlerin artık kendilerine bir yer bulunması için belediyeden yardım talebinde bulunduğunu dile getiren Marrero, ikametgahı burada olmasa da adada yaşayan çok sayıda Alman ve İngiliz vatandaşının da mağdurlar arasında olduğunu söyledi.

İspanya'da merkezi hükümet, yanardağ patlamalarının devam ettiği La Palma'yı "felaket bölgesi" ilan ederek ev alımı, kiralama ve ev ihtiyaçlarının karşılanması için 10,5 milyon avroluk acil yardım yapma kararı almıştı.

Tedirginlik ve çaresizlik duyguları yüzlerinden okunan mağdur aileler ise yaşadıklarına halen inanamadıklarını gözyaşları içinde gazetecilere anlatırken "bu kabusun artık son bulmasını" istiyor.