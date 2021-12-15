La Palma'daki volkan sessizliğe büründü 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'nın sismik aktivitelerinin iki gün boyunca durduğu ifade edildi. Yanardağın son hali havadan görüntülendi.

İspanyol Jeoloji ve Madencilik Enstitüsü (IGME) tarafından 15 Aralık Çarşamba günü yayınlanan görüntülerde, yanardağın ana konisinin artık lav veya kül püskürtmediği görüldü.

EN UZUN SÜRE AKTİF KALAN VOLKAN OLMUŞTU

Cumbre Vieja, 1585 yılında 84 gün aktif kalan Tehuya Yanardağı'nı geçerek 12 Aralık itibarıyla 85. gününü doldurarak La Palma'da en uzun süre aktif kalan volkan olmuştu.

Bu zamana kadar 94 milyon metreküpten fazla lav püskürten volkan çoğunluğu ev 2 bin 896 binayı yakıp yıkarken 150 binada ise kısmi hasar bıraktı.

Lavlar yanardağ çevresinde 1182 hektarlık alanı kapladı, denize dökülen alanda da 48 hektarlık bir delta oluştu.

Bölgede 6 bine yakın kişinin evlerini tahliye etmesine neden olan volkanın ada ekonomisine verdiği zarar ise 840 milyon avroyu geçti.

İlk defa aktif duruma geçtiği için henüz resmi adı konulmayan volkan basın, halk ve uzmanlar tarafından bölgedeki doğal parka verilen isim olan Cumbre Vieja ile adlandırılıyor.