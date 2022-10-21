Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Sağlık
ABONE OL

L﻿aboratuvar ortamında üretilen beyin hücreleri bilgisayar oyunu oynadı

Bilim insanları laboratuvarda, 1970’lerin tenise benzeyen bilgisayar oyunu Pong’u oynamayı öğrenen beyin hücreleri geliştirdi. Uzmanlar “mini beynin” hissedebildiğini ve çevresine tepki verebildiğini söyledi.

BBC TÜRKÇE

Pallab Ghosh / BBC Bilim Muhabiri

Bilim insanları laboratuvarda, 1970’lerin tenise benzeyen bilgisayar oyunu Pong’u oynamayı öğrenen beyin hücreleri geliştirdi.

Uzmanlar “mini beynin” hissedebildiğini ve çevresine tepki verebildiğini söyledi.

Neuron dergisine yazan Cortical Labs şirketinden Dr. Brett Kagan, bir laboratuvar kabında büyütülen ilk "hissedebilen" beyni yarattığını iddia etti.

Diğer uzmanlarsa çalışmayı "heyecan verici" bulmakla birlikte, beyin hücrelerini "hissedebildiğini" söylemenin biraz ileri gitmek olduğu görüşündeler.

Dr. Kagan da “Bu organizmayı tanımlamak için daha iyi bir kelime bulamadık. Bir dış kaynaktan bilgi alabiliyor, bu bilgiyi işleyebiliyor ve gerçek zamanlı tepki verebiliyor” dedi.

Mini beyinler, beynin çok küçük olduğu genetik hastalık mikrosefaliyi incelemek için ilk olarak 2013’te üretilmişti ve o zamandan bu yana beyin gelişimi araştırmalarında kullanılıyor.

Ancak bu çalışmada ilk kez, bir bilgisayar oyunu gibi bir dış çevreye uyarana bağlanıp, etkileşim kuruldu.

Araştırma ekibi bir fare embriyosundan alınan kök hücrelerden 800 bin beyin hücresi büyüttü. Bu mini beyini de oyundaki topun ne tarafta ve alttaki çubuğa ne kadar uzaklıkta olduğunu ileten elektrotlara bağladılar.

Beyin hücreleri de tepki olarak kendi faaliyetlerine başladı. Oyun devam ettikçe daha az enerji harcamaya başladılar.

Ancak top çubuğu geçip, oyun topun herhangi bir yerde olduğu rastgele bir noktada yeniden başladığında, yeni ve tahmin edilemeyecek duruma uyum sağlamak için daha fazla enerji harcadılar.

Mini beyin, oyunu oynamayı beş dakikada öğrendi. Topu çoğunlukla kaçırsa da, başarı düzeyleri rastgele şansın çok üzerindeydi.

Fakat araştırmacılar, bilinci olmadığı için bir insan gibi Pong oyunu oynadığının farkında olmadığını vurguladılar.

Dr. Kagan, bu teknolojinin en nihayetinde Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara yönelik tedavilerin test edilmesinde kullanılabileceğini umduğunu söyledi.

Dr. Kagan “İnsanlar şimdi bir laboratuvar kabındaki dokuyu gördüklerinde aktivite olup olmadığını görüyor. Ancak beyin hücrelerinin amacı bilgiyi gerçek zamanlı işlemektir. Gerçek işlevlerinin kullanıma açılması, kapsamlı bir şekilde bakılabilecek çok sayıda araştırma alanını gündeme getiriyor” dedi.

Dr. Kagan bir sonraki araştırmasında, alkolün mini beynin oyunu oynayabilmesine etkisini incelemek.

İnsan beynine benzer bir tepki verirse, sistemin deneylerde ne kadar etkin olabileceğini gösterecek.

Ancak Dr. Kagan’ın sistemini "hissedebilir" olarak tanımlaması, sözlüklerde “his ve duyu kabiliyeti” diye tarif edilen kelime anlamından farklı.

Cardiff Üniversitesi’nden Dr. Dean Burnett "düşünen sistem" diye tanımlamayı tercih ediyor.

Burnett "İletilen ve net bir şekilde kullanılan, değişikliklere yol açan bilgi söz konusu. Dolayısıyla aldıkları uyarılar hakkında basit bir şekilde düşünüyor" dedi.

Araştırma ilerledikçe, mini beyinler büyük ihtimalle daha karmaşık hale gelecek. Ancak Dr. Kagan’ın ekibi, kazayla bilinçli bir beyin yaratmamak için biyoetik uzmanlarıyla birlikte çalışıyor.

Kagan "Bu teknolojiyi daha çok yolun başındaki bilgisayar endüstrisi gibi görmeliyiz. Ancak yıllar sonra dünya genelinde teknolojik mucizelere dönüştüler" diyor.

Yapay zeka araştırmacıları şimdiden, büyük ustaları satrançta yenebilen cihazlar geliştirdiler.

Ancak Kagan ile birlikte çalışan Londra Universitesi’nden Prof. Karl Friston "Mini beyin öğretilmeden öğrendi, dolayısıyla daha iyi uyum sağlayabiliyor ve daha esnek" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Egzersiz arkadaşları, spor motivasyonunun anahtarı olabilir
BBC Egzersiz arkadaşları
TikTok canlı yayın yaş sınırını yükseltiyor
BBC TikTok canlı yayın yaş sınırını yükseltiyor
Satranç ustası Neimann hile iddiaları nedeniyle rakibi Carlsen ve Chess.com'a tazminat davası açtı
BBC Satranç ustası Neimann hile iddiaları nedeniyle ...
Liz Truss’ın istifası İngiliz basınında: ‘Acı son’
BBC Liz Truss’ın istifası İngiliz basınında: ‘Acı son’
Etiyopya’daki çatışmalar neden yeniden alevlendi?
BBC Etiyopya’daki çatışmalar neden yeniden alevlendi?
İsveç ‘feminist dış politikayı’ terk etti
BBC İsveç ‘feminist dış politikayı’ terk etti
İngiltere’de siyasi kaos: Liz Truss’ın önünde hangi seçenekler var?
BBC İngiltere’de siyasi kaos: Liz Truss’ın önünde hangi ...
Siyasi kaos İngiliz basınında: ‘Truss uçurumun eşiğinde’
BBC Siyasi kaos İngiliz basınında: ‘Truss uçurumun ...
S﻿tarlink'in sağladığı internet Ukrayna için neden önemli?
BBC S﻿tarlink'in sağladığı internet Ukrayna için neden ...
Güney Kore'de başörtüsüz yarışan İranlı sporcu Tahran'da 'Kahraman' sloganlarıyla karşılandı
BBC Güney Kore'de başörtüsüz yarışan İranlı sporcu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.