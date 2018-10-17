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Lady Gaga 'Hollywood Kadınları' gecesinde duygusal anlar yaşadı

Lady Gaga 'Hollywood Kadınları' gecesinde duygusal anlar yaşadı Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Lady Gaga, geçtiğimiz gün katıldığı davette gözyaşlarına hakim olamadı. 19 yaşında tecavüze uğradığını anlatan 32 yaşındaki yıldız, geceye neden takım elbiseyle geldiğini de açıkladı

17.10.2018 - 15:40 | Güncelleme:

Hollywood’un ünlü kadınları, geçtiğimiz gün Elle Dergisi’nin Beverly Hills’te düzenlediği 'Women in Hollywood' (Hollywood Kadınları) gecesine katıldı. Aralarında Jennifer Lopez, Charlize Theron, Keira Knightly, Sara Sampaio, Chloe Moretz gibi isimlerin bulunduğu davete Lady Gaga damgasını vurdu.

Gecede konuşma yapan ünlü isimlerden biri de Jennifer Lopez’di. 49 yaşındaki yıldız, konuşması bittikten sonra sahneye Lady Gaga’yı davet etti. Yıllardır hem şarkıcılık hem oyunculuk yaptığından dolayı eleştirildiğini belirten Lopez, meslektaşına dönerek “Bize kendi kulvarımızda kalmamız söylenirken, biz yeni bir kulvar yaratırız” dedi. Bu sözler Gaga’yı gözyaşlarına boğdu.

Lopez’e sarılarak ağlayan Lady Gaga, meslektaşına “Aralarında benim de bulunduğum pek çok kadına ilham kaynağı oldun” dedi. Çok heyecanlı görünen şarkıcı, bir süre konuşmakta zorlandı. "Konuşma hazırladım, prompter ve kağıtlarda her şey yazıyor ama nasıl kullanacağımı bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

"İNSANLARI ETKİLEMEK İÇİN KIYAFET GİYMEYE İTİRAZ EDİYORUM"

Davete gelmeden önce kıyafet üstüne kıyafet denediğini, bir çok ayakkabıyı giyip çıkardığını, en güzel mücevherleri taktığını, ipek kumaşlardan elbiseler denediğini anlatan Lady Gaga, bir süre sonra bu yaptıklarından midesi bulandığını söyledi. Gaga, "O anda 'ne yapıyorum?' diye düşündüm. Sonuçta bir güzellik yarışmasında birbirimizle yarışmıyoruz. İnsanları etkilemek için kıyafet giymeye itiraz ediyorum. bugün o nedenle buraya takım elbiseyle geldim” şeklinde konuştu.

"KİMSE BANA YARDIM ETMEDİ"

Lady Gaga, 19 yaşında tecavüze uğradığını dile getirerek, "Hala kim olduğunu söyleyecek kadar cesur değilim. Çok gençtim. Tecavüze uğradıktan sonra sonsuza kadar değiştim. Kimseye söyleyemedim. Kendimden bile kaçtım. Ve bugün hala bu durumdan dolayı utanç duyuyorum. O dönem bana kimse yardım etmedi, kimse bana rehberlik etmedi" derken gözyaşlarına hakim olamadı.

LADY GAGA İLE CARINO NİŞANLANDI

Geceye sevgilisi Christian Carino ile katılan Lady Gaga’nın parmağındaki yüzük dikkati çekti. Nişanlandıkları ortaya çıkan Lady Gaga ve Carino, çıkan haberleri doğruladı.

 

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