Tören gecesi rol arkadaşı Bradley Cooper ile birlikte Shallow şarkısını seslendiren ünlü şarkıcı, sahneden yayılan ve aşk söylentilerini körükleyen o anlar hakkında " İnsanlar aşkı gördü, biz de zaten bunu istiyorduk" dedi.
Jimmy Kimmel'ın programına konuk olan Lady Gaga, A Star is Born filmindeki yönetmeni ve rol arkadaşı Bradley Cooper ile aşk yaşadıkları söylentilerine noktayı koydu. Ünlü şarkıcı, sahnede sergiledikleri performansın rollerinin bir parçası olduğunu vurguladı.
Lady Gaga "Shallow bir aşk şarkısı. ‘A Star is Born' filmi bir aşk öyküsü. Bu performans için bütün bir hafta çok çalıştık. Harikaydı ve performans açısından ikimizin de birbirimize yakın olmamız çok önemliydi" dedi.
Lady Gaga, sözün burasında geçmişte Tony Bennett ile çıktığı bir turneyi de hatırlattı. O turne sırasında da Bennett'ı kollarıyla sarmaladığını, ona sarıldığını söyleyen Lady Gaga "Eğer aşk şarkıları söylüyorsanız, insanlardan bunu hissetmesini istersiniz. Ben bir sanatçıyım ve güzel bir işimiz var" diye konuştu.
Oscar töreni sırasında Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın gösterdiği performans ikisi arasında aşk söylentilerine yol açmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.