Tören gecesi rol arkadaşı Bradley Cooper ile birlikte Shallow şarkısını seslendiren ünlü şarkıcı, sahneden yayılan ve aşk söylentilerini körükleyen o anlar hakkında " İnsanlar aşkı gördü, biz de zaten bunu istiyorduk" dedi.

Jimmy Kimmel'ın programına konuk olan Lady Gaga, A Star is Born filmindeki yönetmeni ve rol arkadaşı Bradley Cooper ile aşk yaşadıkları söylentilerine noktayı koydu. Ünlü şarkıcı, sahnede sergiledikleri performansın rollerinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Lady Gaga "Shallow bir aşk şarkısı. ‘A Star is Born' filmi bir aşk öyküsü. Bu performans için bütün bir hafta çok çalıştık. Harikaydı ve performans açısından ikimizin de birbirimize yakın olmamız çok önemliydi" dedi.

Lady Gaga, sözün burasında geçmişte Tony Bennett ile çıktığı bir turneyi de hatırlattı. O turne sırasında da Bennett'ı kollarıyla sarmaladığını, ona sarıldığını söyleyen Lady Gaga "Eğer aşk şarkıları söylüyorsanız, insanlardan bunu hissetmesini istersiniz. Ben bir sanatçıyım ve güzel bir işimiz var" diye konuştu.

Oscar töreni sırasında Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın gösterdiği performans ikisi arasında aşk söylentilerine yol açmıştı.