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        Lady Gaga imaj değiştirdi

        Sarı saçlı haliyle en son Paris Olimpiyatları açılışında sahne alan Lady Gaga, saç rengini değiştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 17:37 Güncelleme: 15.08.2024 - 17:40
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        Lady Gaga, görünümünde büyük bir değişikliğe gitti. Yıllardır platin sarısısı saçlarıyla hafızalarda yer edinen 38 yaşındaki ABD'li şarkıcı, imajını değiştirdi.

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        En son geçen ay 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılışında Seine Nehri kıyısında sahne şovu sergileyen ve sarışın haliyle seyirci karşısına çıkan Lady Gaga, artık sarı saçlı değil.

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        Yedinci albümünü çıkarmaya hazırlanan sanatçı, hayranlarına, onları neyin beklediğine dair ipucu niteliğinde fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

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        Lady Gaga'nın yeni fotoğraflarında çarpıcı değişimi dikkat çekti. Sanatçı, simsiyah ve düz saçlarıyla hayranlarının karşısına çıktı.

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        Piyano başında bir videosunu da paylaşan Lady Gaga, Bruno Mars baskılı tişörtüyle hayranlarına yeni albümde bir düet olacağı mesajını dolaylı şekilde iletmiş oldu.

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        Oyunculukta da başarısını kanıtlayan Lady Gaga, 'Harley Quinn in Joker: Folie à Deux' adlı 2024'ün merakla beklenen filmlerinden birinde Joaquin Phoenix ile başrolde yer aldı. Filmin 4 Ekim'de gösterime girmesi bekleniyor.

        #Lady Gaga
        #sarı saç
        #esmer
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