KİTAPTAN UYARLANDI

'The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed' adlı kitaptan uyarlanan film, Maurizio Gucci ve Patrizia Reggiani'nin ilişkilerinin çarpıcı bölümlerini beyazperdeye taşıyor. Filmin senaryosunda ise Roberto Bentivegna'nın imzası var.

İtalyan moda evi Gucci'nin kurucusunun torunu olan Maurizio Gucci ile Patrizia Reggiani, 1973 yılında evlendiler. İki çocuk sahibi olan çift; lüks, gösterişli hayatları, katıldıkları gösterişli partiler derken hep göz önünde bir yaşam sürdü. Fakat 1985 yılında Maurizio Gucci'nin "Bir iş gezisine gidiyorum." deyip evden çıkmasıyla her şey tepetaklak oldu. Aslında Gucci'nin iş gezisine gittiği yalandı, genç bir kadınla kaçıp ailesini ve eşini terk etmişti.