Lady Gaga Paris Olimpiyatları açılışında banttan yayın yaptı

Lady Gaga, performansının ardından X platformunda yazdığı mesajda; "Fransız bir sanatçı olmasam da Fransızlarla ve Fransız müziği söyleyenlerle her zaman çok özel bir bağ hissettim. Fransa'nın kalbini ısıtacak, Fransız sanatını ve müziğini kutlayacak bir performans yaratmaktan başka bir şey istemedim. Böylesine önemli bir olay herkese dünyanın en büyülü şehirlerinden biri olan Paris'i hatırlatıyor" diye yazdı.