En sert sözler

Laf Sokucu En Kapak Sözler - Kısa, Uzun, Komik ve Resimli Laf Sokucu Kapak Sözler ile Sevgiliye, Arkadaşa, Akrabaya Oturtan Ağır Abi Mesajları ve en iddialı laf sokmalar

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Sosyal medyada özlü sözlerle beraber en çok paylaşılanlar arasında laf sokucu kapak sözler de yer almaktadır. Birisine, bir duruma ya da farklı bir şeye sinirlenildiğinde başvurulan ağır kapak sözler ve laflar, o anki duygu durumunu en güzel şekilde anlattığından dolayı tercih edilmektedir. Öyle ki, arkadaşa, akrabaya, sevgiliye ya da başka bir kişiye laf sokucu mesajlar gönderilebilmektedir.

EN AĞIR KAPAK SÖZLER 2022

Etkileyici, karşınızdaki kişiyi sinir edecek ve ağır kapak sözleri sizler için derledik. Tartışılan arkadaşa, kavga edilen sevgiliye ya da hoşlanılmayan akrabaya gönderilecek en ağır, vurucu, kısa, uzun, resimli laf sokucu kapak sözler 2022 için haberimizin devamına bakmayı unutmayın. İşte, kısa - uzun seçeneklerle en çok paylaşılan ağır ve laf sokucu kapak sözler

ETKİLEYİCİ KAPAK SÖZLER

Biz saymayı fasulyeden öğrenmiş bir nesiliz. Kimleri fasulyeden sayacağımızı iyi biliriz.

Senin gibiler su ihtiyacını ancak tükürdüğünü yalayarak karşılıyor. Ne yaparsın işte…

Bir zamda şu insanlara gelse kendilerini bu kadar ucuza satmasalar.

KISA LAF SOKUCU MESAJLAR

Hayat yalandan ibaret değildir aslında. Gerçeği yalanlarla yıkayan bizim yalan sözlerimizdir, hayatı yalan yapansa insanın ta kendisidir.

Kara kalem resim yapmayı seviyorum. Çünkü kimin ne renk olduğunu hala çözemedim.

Eşeğe semer alınırken ne düşündüğü sorulmaz ölçüsü alınır. Ölçünü aldırtma bana!

EN İYİ KAPAK LAFLAR

Kör değilim ama canım istemezse burnumun ucundakini bile görmem.

Bugün laf koymayacam. Çay koydum; gel, iç, insanlık gör.

Eksik olmayın, dedik. Fazla olmaya başladınız. Hayırdır?

Ben insanları harcamayı iyi bilirim. Yeter ki bozuk olsun.

Sabrımın sınırları taştığında hayatımdan silemeyeceğim insan yoktur.

SEVGİLİYE GÖNDERİLECEK AĞIR KAPAK SÖZLER

Bana, iki sokak kadar yakın.. Cehennemin dibi kadar uzak olan sevgili..

Tek taşa bile razıydım ben. Yeter ki senden olsun…

Yazılı olmayan bir kural. İçine doğduysa doğrudur.

Seni kaybetmeyi göze almış bir insanı, kazanmak için mücadele etme.

Etme bulma dünyası burası, yaptıklarınız illaki karşınıza çıkar.

KOMİK KAPAK SÖZLER

Hesabını veremeyeceğin işlere kalkışma! Öbür tarafta bulaşık yıkatmıyorlar.

Canım, bak! Bir derdin sıkıntın olursa, biliyorsun, hiç umurumda değil.

Her gece resmine bakmadan yatamıyorum, illa tüküreceğim.

Canımı sıktığın zaman sana tekme tokat dalıp, “Pardon! Dalmışım.” diyesim var.

EN AĞIR KAPAK LAFLAR

Lütfen insan taklidi yapma yakışmıyor.

Yanımda olması gerekenler zaten yanımda def olup gidenler kimin umurunda...

Tam diz çöktürecektim iki hecelik adına Paşam şiir yazılmaz dediler üç kuruşluk kadına…

Senle olan hayallerimi sen öldürdün.. Senle olan anılarımı sen öldürdün. Aşkımızı basit insanların yıkmasına sen izin verdin. O yüzden işte sen de benim için öldün.

Karakteri menfaatlerine göre şekillenen insanlar var. Allah bizi onlardan korusun.

Benim kimseyle uğraşacak vaktim yok. İnsansa notunu, hayvansa otunu verir geçerim.

Tecrübeli satış elemanı arayanlara eski dostlarımın ismini veriyorum.

Biz karada yürüttüğümüz geminin kaptanıyız, siz hangi teknenin küreğisiniz.