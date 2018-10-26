Lafnitz - Austria Klagenfurt karşılaşma önü

Avusturya 1.Lig maçında Lafnitz ile Austria Klagenfurt, 26 Ekim 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:10. Lafnitz 16 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Austria Klagenfurt 10 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Lafnitz, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Austria Klagenfurt, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 167 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lafnitz kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.20, Austria Klagenfurt sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Lafnitz son hafta oynanan Deutschlandsberger maçında 1-1 berabere kaldı.

Austria Klagenfurt ise SC Weiz karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Lafnitz, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 5 gol yedi.

Austria Klagenfurt, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Austria Klagenfurt 7 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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