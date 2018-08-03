Lafnitz - FC Pasching maçı rakamları

Avusturya 1.Lig maçında Lafnitz ile FC Pasching, 03 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:10. Lafnitz, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. FC Pasching, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'dan 172 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lafnitz kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 3.20, FC Pasching sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.
Lafnitz son hafta oynanan Deutschlandsberger maçında 1-1 berabere kaldı.
FC Pasching, WAC / St. Andra II karşılaşmaında 3-2 kazandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER