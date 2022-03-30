Lahananın mucizevi faydaları 0:00 / 0:00

Lahana, turpgiller familyasına ait beyaz, mor ve kara olmak üzere birçok çeşidi bulunan bir kök sebzedir. İçeriğinde bulunan A, C, K, B grubu vitaminlerinin yanı sıra magnezyum, sodyum, çinko, kalsiyum, fosfor ile sağlığa birçok faydası bulunmaktadır. Lahana faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirilmektedir. Zayıflamak isteyen kişilerin de sıklıkla başvurduğu bir sebzedir. Lahana yemek neye iyi gelir sorusu da sıklıkla merak edilmektedir. Lahana ile ilgili merak edilen bilgiler ve lahananın yararları yazımızın devamında…

Lahananın Faydaları

Yüksek oranda C vitamini içermesi sebebiyle bağışıklığın güçlenmesine ve hastalıklardan korunmaya etki eder.

Antosiyaninler ve izotiyosiyanatlar kanser gibi kötü hastalıkların oluşumunu engellerken var olan tümörlerin küçülmesine de etki ederler. Lahana da bu antioksidan maddeler açısından çok zengin bir besin maddesidir. Bu nedenle kanser ve tümörlerle savaşmada oldukça etkin bir sebzedir.

İçeriğinde barındırdığı K vitamini, kalsiyum ve fosforla kemik sağlığına katkıda bulunur.

Dolaşım bozukluklarının önüne geçerek pıhtılaşma gibi ciddi problemlerin meydana gelmesinin önüne geçebilir.

İçeriğinde yer alan antioksidan maddeler sayesinde LDL, yani iyi kolesterolün artırılmasına etki eder. Bu sayede kolesterol problemlerinin önüne geçmede etkili olabildiği söylenebilir.

Lahanadaki antioksidanlar kalp ve damar sağlığı için büyük önem taşır. Kan basıncının düşürülmesine etki ederek yüksek tansiyon problemine de iyi gelebilir.

İçeriğinde bulunan manganez sayesinde kırmızı kan hücrelerinin üretilmesinde görev alır.

Lif oranı oldukça yüksektir. Bunun sonucunda sindirime olumlu katkıları vardır. Kabızlık sorununun giderilmesinde etkilidir.

İçeriğindeki A vitamini nedeniyle göz sağlığına olumlu katkılarda bulunur.

İçeriğinde yer alan yüksek orandaki lif miktarı sayesinde kilo vermek isteyen kişilerin ilk başvurduğu kaynaklardan biridir.

Lahana Zayıflamak İçin Yenir Mi?

Zayıflamak isteyen kişiler birçok besin maddesine başvurabilmektedir. Lahananın zayıflama üzerindeki etkileri de birçok kişi tarafından merak konusudur. Lahananın haşlanması sonucu elde edilen suyun tüketilmesi sonucunda metabolizmanın hızlandığı ve zayıflamanın daha kolay hale geldiği bilinmektedir. Aynı zamanda bu yöntemle elde edilen lahana suyu vücuttaki ödemin atılmasını da sağlar. Lahana suyunun yağların erimesine katkı sağladığı da bilinir.

Lahananın Zararları

Lahana birçok derde şifa olma özelliğini taşıyan çok faydalı bir besin maddesi olsa da bazı kişiler için çok zararlı da olabilmektedir. Özellikle bazı kronik hastalığı olan kişilerin lahana tüketirken çok dikkatli olması önerilmektedir. Hipotiroidi, hipertiroidi, hashimoto ve guatr gibi tiroid hastalıkları bulunan kişilerin lahana tüketimlerinin sınırlandırılması genellikle uzmanlar tarafından önerilmektedir. Bazı uzmanlar hiç tüketmemeleri gerektiğini savunurken bazıları da sınırlı bir tüketimi önerir. Bu nedenle bu hastalıklara sahipseniz lahana tüketmeden önce doktorunuza danışmanız gerekmektedir.

Hamile kişiler ve emziren annelerin de lahana tüketiminden önce doktora danışmaları tavsiye edilmektedir. İshal sorunu olan kişilerin de lahana tüketiminde dikkatli olmaları önerilir. Lahana bazı kişilerde de gaz problemlerine yol açabilmektedir. Çeşitli gıda alerjileri bulunan kişilerde de lahana bazı reaksiyonlara neden olabilmektedir. Gıda alerjisi bulunan kişilerin de lahana tüketiminde dikkatli olması gerekmektedir. Birçok besin maddesinde olduğu gibi lahananın da çok fazla miktarda tüketiminden kaçınılmalıdır.