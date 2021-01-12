İHA

Bursa’nın İznik ilçesinde bir yılda 5 lahit bulunmasıyla bakanlık tarafından kamulaştırılan alanda kameralı tedbir alındı.



İHA'nın haberine göre kaçak kazıların arttığı ilçede, ‘lahit tarlası’ olarak anılan alan yüksek teknolojili ve gece görüş özelliği bulunan 6 kamera ile 7 gün 24 saat izleniyor.

Jandarma ise 30 dakikada bir devriye atıyor. Özel korunan alanın girişinde ‘Yasak bölgedir girilmez ve bu alan kameralarla izlenmektedir’ tabelaları dikkat çekiyor.

SON BİR YILDA 5 LAHİT BULUNDU

İznik ilçesinin kırsal Hisardere Mahallesi mevkiinde son bir yılda 5 lahit bulundu.

Bu gelişmenin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından lahitlerin bulunduğu 10 dönümlük zeytinlik, 1 milyon 94 bin TL karşılığında kamulaştırıldı.

KRALİÇE NİKAİA'NIN MEZARI HALEN ARANIYOR

Makedonya Kralı Büyük İskender’in kumandanlarından General General Lysimakhos, M.Ö. 301’de General Antigonius’u mağlup ederek şehrin adını Antigonia olan karısı Nikaia’nın ismiyle değiştirdi.

O günden sonra Nikaia olarak anılan İznik’te bugün kazıların yapıldığı alanda kraliçenin mezarının da olabileceği düşünülüyor.