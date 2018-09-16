Lahti - Hjk Helsinki rakamlar

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. Lahti, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü Hjk Helsinki takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:30. 36 puanlı Lahti 7. sırada bulunuyor, Hjk Helsinki 59 puana sahip ve 1. sırada. Lahti, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Hjk Helsinki, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 787 kodlu maçı oynayanlar; Lahti galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Hjk Helsinki galibiyet oranı 0.00.

Lahti önceki hafta KuPS Kuopio mücadelesinde 2-1 yenildi.

Hjk Helsinki ise IFK Mariehamn maçında 2-0 kazandı.

Lahti, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Lahti, kendi sahasında 17 gol attı, 11 gol yedi.

Hjk Helsinki, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Hjk Helsinki, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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