Lahti - IFK Mariehamn maçı istatistikleri

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. Lahti, 22 Temmuz 2018 Pazar günü IFK Mariehamn takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Lahti 29 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken IFK Mariehamn 15 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Lahti, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. IFK Mariehamn, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 379 kodlu maçı oynayanlar; Lahti galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.20, IFK Mariehamn galibiyet oranı 3.80. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Lahti son hafta oynanan HIFK Helsinki maçında 2-1 kazandı.

IFK Mariehamn ise Ilves maçında 0-1 yenildi.

Lahti, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Lahti, kendi sahasında 12 gol attı, 7 gol yedi.

IFK Mariehamn, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda IFK Mariehamn 7 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.

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