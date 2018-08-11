Lahti - Inter Turku sahaya çıkıyor

Finlandiya Veikkausliiga maçında Lahti ile Inter Turku, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:30. Lahti 34 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Inter Turku 29 puanda ve 8. sırada. Lahti son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Inter Turku, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 683 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lahti kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.00, Inter Turku sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Lahti son hafta oynanan PS Kemi maçında 1-1 berabere kaldı.

Inter Turku ise IFK Mariehamn karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Lahti, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Lahti, kendi sahasında 15 gol attı, 8 gol yedi.

Inter Turku ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Inter Turku, 16 gol atarken 19 gol yedi.

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