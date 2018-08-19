Lahti - RoPS maçı öncesi rakamlar

Finlandiya Veikkausliiga maçında Lahti ile RoPS, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:30. Maç öncesi Lahti 35 puanla 5. sırada, RoPS 42 puanla 2. sırada bulunuyor. Lahti son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. RoPS son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 718. İddaa'da Lahti kazanır 2.00, berabere biter 2.90, RoPS kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Lahti son haftadaki Inter Turku müsabasında 0-0 berabere kaldı.

RoPS ise IFK Mariehamn karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Lahti, 15 gol attı ve 8 gol yedi.

RoPS, dış sahada 4 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda RoPS 14 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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