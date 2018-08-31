Lahti - VPS rakamlar

Finlandiya Veikkausliiga maçında Lahti ile VPS, 31 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. Lahti 35 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken VPS 36 puanda ve 6. sırada. Lahti, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. VPS, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 203 kodlu maçı oynayanlar; Lahti galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 2.90, VPS galibiyet oranı 3.30. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Lahti önceki hafta Honka mücadelesinde 2-0 yenildi.

VPS ise IFK Mariehamn karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Lahti, 16 gol attı ve 10 gol yedi.

VPS ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. VPS, 12 gol atarken 15 gol yedi.

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