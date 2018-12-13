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Sports Illustrated'e çok kez modellik yapan ve Victoria's Secret için podyuma çıkan model Lais Ribeiro, Meksika'da tatil yapıyor. 28 yaşındaki Ribeiro, Tulum'da yakın arkadaşlarıyla tatilin tadını çıkarıyor. Brezilyalı güzel, bol bol güneşlendi, sıcaktan bunaldığı anlarda ise kendini okyanusun serin sularına bıraktı. Lais Ribeiro, Instagram'daki 2 milyon takipçisini de unutmadı ve zaman zaman Tulum'dan paylaşımlar yaptı.

