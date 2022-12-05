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Lakers, Anthony Davis'in 55 sayısıyla kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Anthony Davis'in 55 sayısının yardımıyla, Washington Wizards'ı 130-119 mağlup etti

Lakers, Anthony Davis'in 55 sayısıyla kazandı
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NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Son dönemde formunu artıran Lakers, deplasmanda Wizards'ı 11 sayı farkla geçerek üst üste 3'üncü, son 10 maçında ise 8'inci galibiyetine ulaştı.

Sezonun 10. galibiyetini elde eden Lakers'ta all-star Anthony Davis, 55 sayı ve 17 ribauntla "double-double" yaparken, kariyerinin 59 sayılık rekoruna da çok yaklaştı. LeBron James 29 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Lonnie Walker 20 sayı, Russell Westbrook 6 sayı, 15 asist ve 7 ribauntla skora katkı sağladı.

Bu sezon 13. kez kaybeden Wizards'ta Kristaps Porzingis 27 sayı ve 9 ribaunt, Kyle Kuzma 26 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist, Corey Kispert 16 sayı, Monte Morris 14 sayı ve 4 asistle oynadı.

CEDİ OSMAN'IN 10 SAYISI GALİBİYETE YETMEDİ

Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde, New York Knicks, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 92-81 yendi.

Sezonun 11. galibiyetine ulaşan Knicks'te Jalen Brunson 23 sayı, Julius Randle 18 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, RJ Barrett 15 sayı ve 8 ribaunt, Immanuel Quickley 12 sayı ve 5 ribaunt, Isaiah Hartenstein 10 sayı ve 9 ribauntla mücadele etti.

Sezonun 9. mağlubiyetini alan 15 galibiyetli Cavaliers'ta Donovan Mitchell 23 sayı, 4 ribaunt ve 5 asist, Darius Garland 17 sayı, Evan Mobley 11 sayı ve 10 ribaunt, milli basketbolcu Cedi Osman ise 10 sayı, dörder ribaunt ve asist, 3 top çalmalık performans sergiledi.

LİDER CELTICS KAZANDI

Doğu temsilcisi Boston Celtics, konuk olduğu Brooklyn Nets'i 103-92'lik skorla geçerek sezonun 19. galibiyetini aldı ve konferans liderliğini sürdürdü.

Jaylen Brown 34 sayı, 10 ribaunt ve 4 blok, Jayson Tatum 29 sayı, 11 ribaunt ve 4 top çalmayla Celtics'e galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sezon 12. kez kaybeden Nets'te Kevin Durant 31 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist, Kyrie Irving 18 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, Joe Harris 13 sayı ve 6 ribauntla oynadı.

SONUÇLAR

New Orleans Pelicans-Denver Nuggets: 121-106

San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 95-133

Washington Wizards-Los Angeles Lakers: 119-130

New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 92-81

Detroit Pistons-Memphis Grizzlies: 112-122

Sacramento Kings-Chicago Bulls: 110-101

Brooklyn Nets-Boston Celtics: 92-103

Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 116-100

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