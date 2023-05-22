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Haberler Futbol İspanya
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LaLiga Başkanı'ndan ırkçılığa ve Vinicius'a tepki!

LaLiga Başkanı, ırkçılığa karşı çıktı ama Vinicius'un sözlerine tepki gösterdi

LaLiga Başkanı'ndan ırkçılığa ve Vinicius'a tepki!
AA

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu LaLiga kurumunun başkanı Javier Tebas, ırkçılığa karşı her şeyi yapmaya devam edeceklerini belirtse de İspanyol futbolunu hedef alan Brezilyalı futbolcu Vinicius'un sözlerine tepki gösterdi.

Tebas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her hafta 42 kulübümüzde 200'den fazla siyahi sporcumuz taraftarların sevgisini ve saygısını görüyor. Özellikle halklar arasında birliğin sembolü olan bir spor rekabetinin imajının lekelenmesine izin veremeyiz." dedi.

İspanyol futbolunda bu sezon ırkçılıkla ilgili, 8'i Vinicius ile ilgili olmak üzere toplam 9 suç duyurusunda bulunulduğunu kaydeden Tebas, "Ne İspanya ne de La Liga ırkçıdır. Bunu demek adil değildir. LaLiga olarak ırkçılığı elimizden gelen en kararlı bir şekilde kınıyoruz ve peşinden takibini yapıyoruz. Her zaman delileri topluyor ve yargıya şikayette bulunuyoruz. Az olay olması önemli değil, biz her zaman bu konunun takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales de "Bir sorunumuz var. Bu davranış, eğitim ve ırkçılık sorunu. Ten rengi veya inanç nedeniyle ya da cinsiyetle ilgili tek bir olay olsa bile bu çok ciddi bir sorundur. Bir takımı, bir kulübü, bir ülkeyi lekeleyebilir. Irkçılık veya herhangi bir şiddet eylemi nedeniyle hakarete uğrayan Vinicius Junior veya herhangi bir erkek ya da kadın futbolcu her zaman benim ve federasyonun desteğine sahiptir." dedi.

Vinicius, yaşadığı olay sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevdiğim bir ülke olan İspanya şimdi ırkçı bir ülke olarak tanınıyor. Bir zamanlar Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano ve Messi'nin oynadığı lig olarak tanınan La Liga şimdi ırkçıların ligi." şeklinde ifadeler kullanmıştı.

İspanyol futbolunda geride kalan 35. haftaya damgasını vuran olay Valencia-Real Madrid maçının 71. dakikasında yaşanırken, Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius, Valencia tribünlerinden bir taraftarın kendisine ırkçı hakaret ettiği gerekçesiyle oyunu durdurmuştu.

Tribüne doğru giderek bir taraftarı işaret eden Vinicius'un bu girişimi sonrasında hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea, her iki takımın teknik direktörleri ve futbolcular da olaya dahil olmuş, ardından polis görevlileri tribüne giderek, söz konusu taraftarın olduğu bölümü boşaltmıştı.

Yaklaşık 10 dakika duran ve futbolda ırkçılığa karşı statta anons yapılmasının ardından oyun, tekrar başlamıştı.

Vinicius ise maçın 90+7. dakikasında rakibine yaptığı bir hareketin ardından kırmızı kart görmüştü.

Irkçılık olayı gerek Valencia ve Real Madrid kulüpleri gerekse spor dünyası ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva gibi siyasetçiler tarafından kınanmıştı.

Real Madrid'in başvurusu üzerine de savcılık, olayla ilgili nefret suçu kapsamında soruşturma başlattı.

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