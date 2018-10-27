Lamia - Levadiakos rakamlar

Yunanistan Süper Lig heyecanı devam ediyor. Lamia, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Levadiakos takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. 6 puanlı Lamia 10. sırada bulunuyor, Levadiakos 3 puana sahip ve 15. sırada. Lamia, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik form durumunda. Levadiakos, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 356 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lamia kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 2.70, Levadiakos sahadan galip ayrılırsa 3.45 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Lamia önceki hafta Levadiakos mücadelesinde 1-0 kazandı.

Levadiakos ise Volos NFC karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Lamia, 1 gol attı ve 4 gol yedi.

Levadiakos ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Levadiakos, 1 gol atarken 8 gol yedi.

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