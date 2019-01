Aytemiz Alanyaspor'da iki sezon ter döktükten sonra bu sezonun başında Göztepe'nin yolunu tutan Lamine Gassama samimi açıklamalarda bulundu. Habertürk Spor muhabiri Erhan Kaan Adıgüzel ve Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtlayan 29 yaşındaki sağ bek, Türkiye'deki futbolu değerlendirirken Göztepe'deki son durumunu da aktardı.

İşte Gassama'nın sözleri:



"TÜRKİYE'DE OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM"

"Türkiye’de oynama fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü burada gerçekten kaliteli bir lig var. 2 sene Alanya’da oynadım. Orada her şey güzel geçti. Şimdi de Göztepe’de olduğum için büyük bir gurur duyuyorum. Hedefim her zaman kendimi geliştirmek, sahada maksimumu vermek ve bütün maçlarda oynamak. Fiziksel olarak olumlu özelliklerim var. Çok da uzun değilim açıkçası… Ancak güçlüyüm ve hızlıyım. Bunlar bana oynadığım sağ bek pozisyonunda çok büyük artılar kazandırıyor. Defans yapmayı da seven bir oyuncuyum. Fiziğim bana bu yönde avantaj sağlıyor."

"İSTEDİĞİMİZ SONUÇLARI ALAMADIK"

"Ligin ilk yarısında doğrudan kendi rakiplerimiz olan takımlara karşı iyi sonuçlar elde edemedik. Özellikle de deplasman maçları kötü geçti. Bu da bize konsantrasyon ve motivasyon kaybı yaşattı. Üst sıralarda bulunan takımlara karşı ise iyi oynadık ve maçlar kazandık. Eğer bunu tüm maçlara yayabilseydik, çok daha farklı bir pozisyonda olabilirdik. Ancak son maçta Ankara’da tekrar kazanma alışkanlığımızı geri kazandık. Ankaragücü’ne karşı önemli bir galibiyet aldık, bu da bize pozitif bir etki yaptı. Evet, bir hoca değişikliği yaşadık. Bunun da bize olumlu getirileri olacağına inanıyorum. 2 hocamızdan da tabi ki doğru ve güzel şeyler öğrendik. Kemal Özdeş karakterli bir hoca… Ne istediğini biliyor. Bunu idmanlarda da gösteriyor. Eğer bir hata görürse uyarılarda bulunup, doğru olanı göstermeye çalışıyor. Kendimizi geliştirmemiz için yardımcı oluyor. Takım olarak da bunun farkındayız. Böylece elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

"KASIMPAŞA VE MALATYA İYİ POZİSYONDA"

"Büyük takımlar zor bir süreçten geçiyor. Bunun tam tersi Malatya ve Kasımpaşa gibi kulüpler iyi bir pozisyonda yer alıyor. Bu bence şunu gösteriyor; kendine inanan takımlar ilk sıraları zorlayabilirler… Bu bize de Avrupa kupalarına katılma adına bize cesaret veriyor."

"UYUM SÜRECİNİ ÇABUK ATLATTIM"

"Göztepe’ye uyum süreci çabuk atlattım. Burada daha önce tanıdığım oyuncular vardı. Beni çok güzel bir şekilde karşıladılar. İzmir büyük bir şehir ve burada ailemle yaşıyorum. 2 tane de çocuğum var. Aileme bağlı bir insanım. Onlarla zaman geçirmeyi çok seviyorum. Bu yüzden de şehir değişikliği bana hiçbir olumsuz etki yaratmadı. Afrikalı oyuncular kendilerini Türkiye’de çok iyi hissediyor. Bunu maçlarda da görebiliyoruz. Mutlu oldukları için maçlarda da iyi performans sergiliyoruz. Çünkü Türkiye çok güzel bir ülke… Burada insanlar bize çok iyi davranıyor. Biz de performansımızı yükseltmek için çalışıyoruz."

"DEFANSTA SAĞLAM KALMAK İSTİYORUM"

"Maçlarda iyi ortalar yaptığımı düşünüyorum. Ancak bunun sonucunda gol olmuyor. Alanya’da toplamda 3 asistim var. Bu öne gitmeyi sevmediğim için değil, defansta sağlam kalıp takımıma katkı sağlamak istiyorum. Tabi ki ofansif anlamda katkı sağlamak da çok önemli… Gol atarsam veya asist yaparsam tabi ki çok daha fazla mutlu olurum."

"TÜRK FUTBOLCULAR AVRUPA VE DÜNYAYA AÇILABİLİRLER"

"Mehmet Zeki Çelik’in Fransa’ya gidip, orada oynaması kariyeri için çok önemli… Lille önemli bir kulüp ve Zeki’nin kendisini geliştirmesi için iyi bir fırsat… Onun da bu fırsatı iyi değerlendirdiğini görüyorum. Böyle devam ederse oradan daha iyi yerlere de gidebilir. Bu Türk futbolu için de çok önemli… Türkiye’nin iyi futbolcular yetiştirip Avrupa’ya veya tüm Dünya’ya açılabileceğini gösteriyor. Örneğin 2 sene önce Başakşehir’den Roma’ya giden Cengiz Ünder, çok iyi bir performans ortaya koyuyor. Bu Türkiye’deki altyapılar adına da çok önemli bir mesaj."

