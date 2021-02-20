Lampedusa Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 47 kişi kurtarıldı

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İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 03.30’da Lampedusa'nın 15 mil güneyinde düzensiz göçmenleri taşıyan küçük bir teknenin alabora olduğu belirtildi.

Açıklamada, İtalyan güvenlik güçlerinin batmakta olan tekneye yardım ederek, 47 kişiyi kurtardığı kaydedildi.

Güvenlik güçlerinin, bölgede herhangi bir kayıp olup olmadığına dair arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) sözcülerinden Flavio Di Giacomo da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Lampedusa Adası'na son 2 günde 400 düzensiz göçmenin geldiğini kaydetti.

Di Giacomo, "Bu arada, Libya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 340 kişi Libya’ya geri götürüldü. Göçmenlerin, halen güvenli olmayan bir ülkeye geri götürülmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.