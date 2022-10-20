Lana Del Rey'in bilgisayarı çalındı: Neyin sızdırılacağı konusunda endişeliyim

"AYNI SORUNLARI EVDE DE YAŞADIK"

2019'da da bir hırsızlık olayı yaşayan ünlü isim, "Kitabıma yeniden başlamam gerekse bile ki öyle yapıyorum; belli ki bir an için bile olsa arabada hiçbir şey bırakmayacağım. Aynı sorunları evde de yaşadık" diyerek, şöyle konuştu:

Mahremiyetim için ricada bulunmanın bir işe yarayacağını sanmıyorum, ama dürüst olmam gerekirse neyin sızdırılacağı konusunda endişeliyim. İki yıllık videolar, son birkaç yılda hayatımın küçük bir parçasına dönüştürmeyi planladığım her şey ve çalınan eşyalarımda başka her ne varsa onlara ne olacağından tam olarak emin değilim. Sadece bunun zor olduğunu anlatmak istiyorum. Gerçekten yapacak bir şey yok, çünkü cihazlarımı daha güvenli hale getiremiyorum.