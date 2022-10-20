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Lana Del Rey'in bilgisayarı çalındı: Neyin sızdırılacağı konusunda endişeliyim

ABD'li popçu ve söz yazarı Lana Del Rey'in, bilgisayarı ve kameralarının da içinde bulunduğu çantası arabasından çalındı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan şarkıcı, "Neyin sızdırılacağı konusunda endişeliyim" dedi

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  • Lana Del Rey'in bilgisayarı çalındı: Neyin sızdırılacağı konusunda endişeliyim - Magazin haberleri

    Şarkıcı Lana Del Rey, bilgisayarı ve kameralarının da içinde bulunduğu çantasının arabasından çalındığını duyurdu.
  • Lana Del Rey'in bilgisayarı çalındı: Neyin sızdırılacağı konusunda endişeliyim - Magazin haberleri

    Bu durum nedeniyle üzerinde çalıştığı bir kitabı silmek zorunda kalan 37 yaşındaki şarkıcı, hayranlarını çalınan eşyalarından sızdırılan şarkılarını dinlememeye ve yayınlanan kişisel fotoğraflarına bakmamaya davet etti.
  • Lana Del Rey'in bilgisayarı çalındı: Neyin sızdırılacağı konusunda endişeliyim - Magazin haberleri

    "BİRİ EŞYALARIMI ÇALDI"

    Gerçek adı Elizabeth Woolridge Grant olan Lana Del Rey, bilgilerine yabancıların eriştiğini iddia ederek, yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

    Sizinle konuşmak istediğim bir şey var. Birkaç ay önce arabamı Melrose Place'e park ettim ve bir dakikalığına oradan uzaklaştım. Sırt çantamı içeride bıraktığım o tek seferde biri, arabamın bütün camlarını kırıp eşyalarımı çaldı. Çantamın içinde bilgisayarım, üç adet kameram ve sabit disklerim vardı.
  • Lana Del Rey'in bilgisayarı çalındı: Neyin sızdırılacağı konusunda endişeliyim - Magazin haberleri

    "HER ŞEYİ SİLMEK ZORUNDA KALDIM"

    Şarkıcı, belki de en kötüsünün ise büyük bir yayıncılık şirketi için üzerinde çalıştığı kitapla birlikte bilgisayarında olan her şeyi uzaktan silmek zorunda kalmasının olduğunu söyledi ve "Ancak insanlar bir şekilde telefonuma erişebiliyor henüz yayınlanmamış şarkılarımı ve kişisel fotoğraflarımı sızdırabilirler" diye konuştu.
  • Lana Del Rey'in bilgisayarı çalındı: Neyin sızdırılacağı konusunda endişeliyim - Magazin haberleri

    Şu anda dokuzuncu stüdyo albümü üzerinde çalışan Lana Del Rey, hayranlarını bu sızıntıları dinlememeye çağırdı ve; "Sadece belirtmek isterim ki; tüm bunlara olanlara karşın çıkaracağım şarkılara güveniyorum ve birçok farklı seviyedeki güvenlik riskine rağmen, yapabileceğim en iyi şarkıyı yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
  • Lana Del Rey'in bilgisayarı çalındı: Neyin sızdırılacağı konusunda endişeliyim - Magazin haberleri

    "AYNI SORUNLARI EVDE DE YAŞADIK"

    2019'da da bir hırsızlık olayı yaşayan ünlü isim, "Kitabıma yeniden başlamam gerekse bile ki öyle yapıyorum; belli ki bir an için bile olsa arabada hiçbir şey bırakmayacağım. Aynı sorunları evde de yaşadık" diyerek, şöyle konuştu:

    Mahremiyetim için ricada bulunmanın bir işe yarayacağını sanmıyorum, ama dürüst olmam gerekirse neyin sızdırılacağı konusunda endişeliyim. İki yıllık videolar, son birkaç yılda hayatımın küçük bir parçasına dönüştürmeyi planladığım her şey ve çalınan eşyalarımda başka her ne varsa onlara ne olacağından tam olarak emin değilim. Sadece bunun zor olduğunu anlatmak istiyorum. Gerçekten yapacak bir şey yok, çünkü cihazlarımı daha güvenli hale getiremiyorum.
  • Lana Del Rey'in bilgisayarı çalındı: Neyin sızdırılacağı konusunda endişeliyim - Magazin haberleri

    "NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

    Sözlerine, "Lütfen şarkılarımı duyarsanız dinlemeyin, henüz resmi olarak yayınlanmadılar" şeklinde devam eden şarkıcı, "Ve çalınan kameralarla ilgili ne olacağını göreceğiz" dedi.

    DailyMail'de ünlü isim videosunu; "Bu, normalde paylaşmayacağım bir şey ama ne olacağı konusunda endişeleniyorum. Hepsi bu kadar. Teşekkürler" ifadelerini kullanarak bitirdi.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Avalon, Mega.

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