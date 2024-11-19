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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Lana Lubany Salon İKSV'de

        Lana Lubany Salon İKSV'de

        Salon İKSV 22 Kasım'da, kökleri Filistin'e uzanan, günümüz avant-pop sahnesinin en ilginç sanatçılarından Lana Lubany'yi müzikseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 01:14 Güncelleme: 19.11.2024 - 01:14
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        Lana Lubany Salon İKSV'de
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        Müzikseverlerin buluşma ve keşif mekânı Salon İKSV 22 Kasım’da, kökleri Filistin’e uzanan, günümüz avant-pop sahnesinin en ilginç sanatçılarından Lana Lubany’yi ve 23 Kasım’da bağlamacı ve multi-enstrümantalist Derya Yıldırım’a dünyanın dört bir yanından müzisyenlerin katıldığı saykedelik müzik kolektifi Derya Yıldırım & Grup Şimşek’i ağırlayacak. 19 Kasım akşamı ise Komedi Salonu kapsamında TuzBiber 6’lı Salon sahnesinde olacak.

        Derya Yıldırım & Grup Şimşek
        Derya Yıldırım & Grup Şimşek

        Arapça ve İngilizce vokaller üzerine modern dokunuşların öne çıktığı eklektik, iki dilli, alternatif bir pop yapan Lana Lubany, 90’ların başında doğdu. Klasik müzikten folk ve dream pop’a kadar uzanan müzik merakı onu kendi elektronik prodüksiyonlarını yapmaya yöneltti. Alametifarikası buğulu sesi Lubany’yi şimdiden The Guardian, NME gibi yayınların radarına soktu, BBC Introducing’de geniş bir dinleyici kitlesiyle tanıştırdı. 2022’deki teklisi “The Snake” ile Arap ve Batı etkilerini harmanlayan müziği dikkat çeken sanatçı 2023’teki ilk kısaçaları The Holy Land ile avant-pop sahnesindeki yerini sağlamlaştırdı. Bir sanatçı, söz yazarı ve prodüktör olarak büyümeye, eleştirmenlerden övgüler almaya ve yeni üretimleriyle merak konusu olmaya devam eden Lana Lubany, 22 Kasım Cuma akşamı +1’in katkılarıyla Salon izleyicisiyle buluşacak.

        2014’te bir araya gelen ve yoluna iki albüm ve bir kısaçalarla devam eden Derya Yıldırım & Grup Şimşek, Anadolu folk, 1970’ler Türkçe rock, saykedelya, pop ve cazı altın oranda karıştırma becerileriyle Almanya’da müthiş bir üne sahip oldu. Büyük ölçüde davulcu, perküsyoncu, besteci ve marimba sanatçısı Greta Eacott’un katkıları sayesinde, 1960’lar ve 70’lerin Anadolu etkilerini çağdaş bir beste ve ritim yaklaşımıyla yorumlayan grup, bu yaz Big Crown Records ailesine katıldı ve 2025 baharına yeni albümlerinin müjdesini verdi Dünyanın dört bir yanından müzisyenlerin katıldığı saykedelik müzik kolektifi Derya Yıldırım & Grup Şimşek 23 Kasım Cumartesi akşamı, büyük Amerika turunun hemen ardından ve yeni albümün hemen öncesinde Salon İKSV sahnesinde olacak. Biletler Passo’da satışa çıktı.

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        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #Salon İKSV
        #İKSV
        #Lana Lubany
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