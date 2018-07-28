Landskrona - Gefle maçı istatistikleri

İsveç Superettan maçında Landskrona ile Gefle, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:00. 13 puanlı Landskrona 12. sırada bulunuyor, Gefle 11 puana sahip ve 15. sırada. Ev sahibi Landskrona, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Gefle son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 474. İddaa'da Landskrona kazanır 1.65, berabere biter 3.30, Gefle kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Landskrona son haftadaki Trelleborg müsabasında 2-1 yenildi.

Gefle, Kalmar karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Landskrona, evinde 1 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 12 gol yedi.

Gefle, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Gefle, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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