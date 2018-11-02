Landskrona - Jönköpings Södra karşılaşma önü

Landskrona ve Jönköpings Södra, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. Maç öncesi Landskrona 22 puanla 16. sırada, Jönköpings Södra 31 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Landskrona, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Jönköpings Södra, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 350 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Landskrona kazanırsa 4.40, beraberlik çıkarsa 3.50, Jönköpings Södra sahadan galip ayrılırsa 1.45 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Landskrona son haftadaki Sundsvall müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Jönköpings Södra ise Hammarby karşılaşmasında 5-0 yenildi.

Landskrona, evinde 2 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 22 gol yedi.

Jönköpings Södra, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Jönköpings Södra, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ