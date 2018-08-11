Lanus - Defensa y Justicia rakamlar

Arjantin Premier Lig maçında Lanus ile Defensa y Justicia, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:30. Lanus, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Defensa y Justicia, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 746 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lanus kazanırsa 2.25, beraberlik çıkarsa 2.60, Defensa y Justicia sahadan galip ayrılırsa 2.65 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Lanus önceki hafta San Martin San Juan mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Defensa y Justicia, Atletico Aldosivi karşılaşmaında 4-0 kazandı.

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