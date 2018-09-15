Lanus - Racing Club maç önü

Lanus ve Racing Club, 16 Eylül 2018 Pazar günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 23:45. 2 puanlı Lanus 24. sırada bulunuyor, Racing Club 10 puana sahip ve 1. sırada. Lanus, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Racing Club, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 765. İddaa'da Lanus kazanır 2.80, berabere biter 2.90, Racing Club kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Lanus son haftadaki Racing Club müsabasında 1-0 kazandı.

Racing Club, Lanus karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Lanus, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

Racing Club ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Racing Club, 5 gol atarken 2 gol yedi.

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