Laodikya Antik Tiyatrosu'nda 1600 yıllık hasret sona eriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Laodikya Antik Tiyatrosu'nda 1600 yıllık hasret sona eriyor

Denizli'deki antik kent içinde bulunan ve MÖ 2. yüzyıla tarihlenen antik tiyatroda yürütülen restorasyon çalışmalarında sona gelindi

Laodikya Antik Tiyatrosu'nda 1600 yıllık hasret sona eriyor
AA

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Laodikya Antik Kenti'nde yer alan 2200 yıllık antik tiyatronun, restorasyon çalışmalarının ardından yaz sezonunda izleyicilerine yeniden kavuşması planlanıyor.

AA'nın haberine göre UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan antik kentte kazı ve restorasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Laodikya'da MÖ 2. yüzyılda yapılan ve 1600 yıl öncesine kadar Anadolu'nun önde gelen kültürel çekim merkezlerinden biri olma kimliği taşıyan antik tiyatroda başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Kazı başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, restorasyon projesi kapsamında 15 bin kişilik tiyatroyu orijinalliğini koruyarak ayağa kaldırmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zaman zaman çalışmalarda aksamaların olduğunu ve bitiş tarihinin geciktiğini belirten Şimşek, "MÖ 2. yüzyılda yapılan tiyatro 3. yüzyıldaki depremden sonra bir restorasyon geçirmiş. Burada 5. yüzyılın başında sahne binası, kentin sur duvarının bir parçası olarak kullanılmış. 96 metre çapındaki tiyatronun, seyircilerin oturduğu alt bölümü mermerden, üst bölümü ise travertenden yapılmış. Yaptığımız çalışmalarda özellikle alt oturma alanında bulunan mermer basamakların çoğunun kırılmış olduğunu fark ettik" dedi.

Şimşek, tiyatroda eski düzgün kesilmiş moloz taşlarla tamamlama yaptıklarını, üst oturma bölümünde ise çok az bir eksiğin bulunduğunu ve analizini yaptırdıkları traverten ocaklarından getirtilen taşlarla bu kısımda restorasyonu sürdürdüklerini dile getirdi.

Kentteki iki tiyatrodan en büyüğü olan Helenistik Dönem tiyatrosunun ihtişamlı yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekeceğini düşündüklerini ifade eden Şimşek, "Restorasyonu mayıs ayı gibi tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah temmuz veya ağustos ayında açılışını yapacağız. Dünya 2200 yıllık bir tiyatronun tekrar canlanışına şahit olacak. Burada güzel bir sanat etkinliğiyle bunun taçlandırılması planlanıyor" sözlerine yer verdi.

Antik Çağ'da Anadolu'nun en büyük kentlerinden biri olarak gösterilen Laodikya'da 8 kilometrelik alanda Anadolu'nun en büyük stadyumu, 4 devasa hamam yapısı ve 5 agora ve 2 tiyatro ortaya çıkarıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ciğerde lezzet tartışması: Tava ciğer mi? Şiş ciğer mi? - Haberler
YAŞAMVedat Milor sordu! Ciğerde lezzet tartışması
Sanatsal becerilerini sanal operasyon tasarımında kullanıyor
YAŞAMPolis memurunun sanatı, sanal operasyonlarda ...
Yaralı bulunan gri balıkçıla tedavi
YAŞAMYaralı bulunan gri balıkçıla tedavi
Günlük burç yorumları! 6 Nisan 2021 Salı
YAŞAMGünlük burç yorumları!
Taylandlı kadın da akıma uydu! Instagram'ın gerçek yüzü! - Haberler
YAŞAMTaylandlı kadın da akıma uydu!
Çocukları para konusunda eğitmenize yarayacak 16 basit teknik
YAŞAMPara konusunda eğitim
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 5 Nisan 2021 - Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama
YAŞAMDev ikramiye 136 Milyon TL kime çıktı?
On Numara sonuçları 5 Nisan 2021 - Milli Piyango On Numara çekilişi sorgulama
YAŞAM5 Nisan On Numara çekiliş sonuçları
Kabuklarından sıyrılan sebzeler ve meyveler nasıl gözükür?
YAŞAMSarımsağı andırıyor ama... Tadı bambaşka!
SON DAKİKA Çılgın Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI 5 Nisan 2021 - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula!
YAŞAMÇılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 5 Nisan 2021!