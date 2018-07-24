Laos'ta baraj çöktü: Yüzlerce kişi kayıp

Güneydoğu Asya ülkelerinden Laos'ta, inşa halindeki bir barajın çöktmesi sonucu yüzlerce kişi kaybolurken, ölü sayısının henüz tespit edilemediği belirtildi.

Resmi Laos Haber Ajansı, Attapeu bölgesindeki hidroelektrik barajının çökmesi sonucu altı köyü birden sel bastığını bildirdi.

Ajansın haberinde "Felaket ölümlere yol açarken, yüzlerce kişinin de kaybolmasına yol açtı" denildi.

Ayrıca 6.600'den fazla kişinin evsiz kaldığı kaydedildi

Olay yerinden gelen fotoğraflarda, çatılarda mahsur kalan köylüler ve mahsur kalanları tahliye etmek için gönderilen tekneler görülüyor.

Xepian-Xe Nam Noy Barajı'nın neden çöktüğü henüz bilinmiyor. Barajın inşaatına 2013'te başlanmıştı ve seneye açılması planlanıyordu.

Baraj, ülkenin güneyindeki yoğun yağışlar ve selin ardından yıkıldı.

İnşaat projesinin yüklenicilerinden biri olan Güney Koreli SK Mühendislik ve İnşaat şirketinden Reuters Haber Ajansı'na yapılan açıklamada "barajın yakınlarındaki köylerde yaşayanların tahliye ve kurtarılmasına yardımcı olunmasının planlandığı" belirtildi.

https://twitter.com/laosnews2011/status/1021685694509588482

Devlet medyasına göre Laos Başbakanı Thongloun Sisoulith, toplantılarını erteledi üst düzey yetkililerle birlikte felaket bölgesine gitti.

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Kaynaklar: Hydropower.org ve Laotian Times

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