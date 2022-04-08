DHA

Fenerbahçe Safiport Başantrenörü Victor Lapena ve basketbolculardan Amanda Zahui, Euroleague Kadınlar Dörtlü Finali'nde kazanılan ZVVZ USK Prag maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını belirten başantrenör Lapena, "İlk olarak çok mutluyum. Taraftarımız bugün harikaydı. Bizim itici gücümüz oldular. Enerjileri ve tutkuları, geri dönmemizde anahtar roldeydi. Prag'ın çok iyi oyuncuları var ve öz güvenle oynuyorlar. Son periyottaki savunmamız ile biz her şeyi başarabilecek güce sahibiz. Şimdi biraz dinleneceğiz ve finali düşünmeye başlayacağız" diye konuştu.

"FENERBAHÇE TARİHİNE İLK EUROLEAGUE KUPASINI GETİRMEK İSTİYORUZ"

Taraftarların ikinci yarıdaki geri dönüşte önemli bir pay sahibi olduklarını belirten tecrübeli başantrenör, "Prag'ın çok iyi bir enerjiyle oynadığını biliyorduk. Geçiş hücumlarında ve hücum ribaundlarında gayet iyi bir takım. İlk yarıda bazı konularda iyi değildik ve bunu soyunma odasında konuştuk ve çözmemiz gerektiğini vurguladık. Oyuncularımın biraz gergin olduğunu hissettim. Maça geri döndük ve herkes oynadığı oyundan keyif aldı. Taraftarımız, anahtar roldeydi. Pazar günü, salon tam anlamıyla dolu olacak. Fenerbahçe tarihine ilk Euroleague kupasını getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"SOPRON BİRKAÇ AY ÖNCESİNE GÖRE DAHA İYİ DURUMDA"

Euroleague Kadınlar Dörtlü Finali'nde pazar günü Sopron Basket ile oynayacakları final maçına da değinen Lapena, "Bu sene Sopron ile 2 defa oynadık. Son oynadığımız karşılaşmaya göre daha farklı bir durumdalar. Yeni oyuncuları kadrolarına kattılar. Birkaç ay öncesine göre daha iyi durumdalar. Yeni bir maç olacak. Onlara karşı oynadığımız son maçları unutmamız gerekiyor. Çünkü kolay galibiyetler almıştık. Oyuncularım, bugün son 15 dakikada oynadıkları gibi bir oyun oynamalılar" ifadelerini kullandı.

AMANDA ZAHUI: BU MAÇI UZUN SÜREDİR BEKLİYORDUK

Fenerbahçe Safiport'un geri dönüşünde önemli bir rol oynayan Amanda Zahui, maçı kazanmak için çok çalıştıklarını belirterek, "Çok huzurlu olduğumu söyleyebilirim. Bu maçı çok uzun bir süredir bekliyorduk. Çok mutluyum. Tüm enerjimi de sahada verdim, biraz daha sakinleştim şu anda. Burası için çok çalıştık. Şimdi finaldeyiz, önümüzde bir maç daha var" dedi.

"BURAYA GELEN, BU ATMOSFERİ YARATAN TARAFTARLARIMIZA BİR BORCUMUZ VAR"

Fenerbahçe taraftarının salonda yarattığı atmosfere değinen Zahui, kupa için önlerinde bir maç daha olduğunu vurgulayarak, "Aslında takım kimliğim çok agresif, özellikle savunmada. İlk yarıda rakip takımın temposuna ayak uydurduk biraz. Çok iyi ribaund alan oyuncuları var, onlara çok fazla ribaund verdik. Bunları değerlendirdiler. Biz ikinci yarıda kendi kimliğimizi yansıttık. Yıllardan beri yaptığımız agresifliği yaptık, bunu da hak ediyorduk. Burası için gerçekten çok çalıştık. Hem kulübe hem buraya gelen, bu atmosferi yaratan taraftarlarımıza bir borcumuz var. Onlara bu sonucu borçluyduk o yüzden elimizden gelen her şeyi yaparak kazandık. Bu duygulara çok kapılmamak lazım. Önümüzde bir maç daha var. Biraz daha sakinleşip, önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"FENERBAHÇE TARAFTARININ BURAYI ATEŞE VERECEĞİNİN BİLİNCİNDEYDİK"

Fenerbahçe'de oynadığı için kendisini çok şanslı hissettiğini belirten tecrübeli oyuncu, "Kendi performansımdan keyif aldım. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Atmosfer gerçekten inanılmazdı. Burası EuroLeague'in en iyi atmosferi. Fenerbahçe taraftarının burayı ateşe vereceğinin bilincindeydik. Maça da böyle hazırlandık, bu atmosfere hazırlıklıydık. Hem televizyonda izleyenler hem de buradakiler için bu performansı sergilemeliydik. Burada oynamak benim için çok büyük bir şans" diye konuştu.

"BU ATMOSFERDEN DAHA İYİSİNİN NASIL OLACAĞINI HAYAL BİLE EDEMİYORUM"

Pazar günü oynanacak final maçında atmosferin çok daha iyi olacağının hatırlatılması üzerine ise İsveçli oyuncu, "Daha burayı sindiremedim, duygu yoğunluğu olan bir maçtı. Ayrıca İsveçli bir kadın, ilk kez bir EuroLeague finalinde oynayacak. Bu da benim için gerçekten çok değişik bir duygu, gurur verici bir duygu. Burada olacak atmosferi düşünemiyorum. Fenerbahçe ailesinde olmaktan gurur duyuyorum. Bu atmosferden daha iyisinin nasıl olacağını hayal bile edemiyorum" ifadelerini kullandı.