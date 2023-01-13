Lara Barış 2 bin 500 kilometre yol katetti

DHA

Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde 2 yıl önce sahile vuran bitkin haldeki deniz kaplumbağası, Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından gözetim altına alındı.

DHA'nın haberine göre yapılan incelemede 30 yaşında olduğu tespit edilen deniz kaplumbağasının bağırsaklarında plastik atık ve gaz belirlendi.

Boynunda ve vücudunda yaralar bulunan caretta caretta, tedaviye alındı. Tedavinin ardından 'Lara Barış' adı verilen deniz kaplumbağası, üzerine uydu cihazı takılarak 20 Temmuz 2022 tarihinde Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde denizle buluşturuldu.

Geçen sürede 'Lara Barış', Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yunanistan'ın ardından 2 bin 500 kilometre yol katederek, Akdeniz açıklarına ulaştı. 'Lara Barış'ın rotasını gösteren harita ise 90 bin kişi tarafından görüntülenip, izlendi.

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Gönderdiği düzenli sinyaller sayesinde halen yaşamına devam ettiğini gördüğümüz Lara Barış, gezgin bir davranış sergiliyor ve sabit bir kışlama noktası seçmedi. Bu Lara Barış'ın izlenmesini ilginç kılan bir başka özelliktir. Daha önce izlediğimiz Tuba gibi açık denizde gezgin bir davranış mı yoksa deniz yaşamına uyumda sorun yaşayıp düzensiz bir davranış mı sergileyeceği izleme sürecinde anlamaya çalışacağımız önemli bulgulardandır" dedi.