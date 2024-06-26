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        Haberler Magazin Lara Surol, Bodrum'da ortaya çıktı - Magazin haberleri

        Lara Surol, Bodrum'da ortaya çıktı

        Bir süredir ABD'de yaşayan Lara Surol, ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 08:23 Güncelleme: 26.06.2024 - 08:25
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        Yaşamını ABD'de sürdüren emekli manken Lara Surol, tatil yapmak için Türkiye'ye geldi.

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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; beyaz bir bikini giyen Lara Surol, kızı ve yeğeniyle birlikte Bodrum'da tatil yaparken objektiflere yansıdı.

        Ailece denizin ve güneşin keyfini çıkaran Lara Surol'un o anları objektiflere böyle yansıdı.

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        Daha sonra leopar desenli bir bikini giyen 39 yaşındaki Lara Surol, fiziğiyle dikkat çekti.

        #Lara Surol
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