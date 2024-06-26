Lara Surol, Bodrum'da ortaya çıktı
Bir süredir ABD'de yaşayan Lara Surol, ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi
Yaşamını ABD'de sürdüren emekli manken Lara Surol, tatil yapmak için Türkiye'ye geldi.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; beyaz bir bikini giyen Lara Surol, kızı ve yeğeniyle birlikte Bodrum'da tatil yaparken objektiflere yansıdı.
Ailece denizin ve güneşin keyfini çıkaran Lara Surol'un o anları objektiflere böyle yansıdı.
Daha sonra leopar desenli bir bikini giyen 39 yaşındaki Lara Surol, fiziğiyle dikkat çekti.