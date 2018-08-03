Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nda 2-0 kazandığı maçın rövanşında B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek 3. ön eleme turuna yükseldi ve Avusturya'nın LASK Linz ekibiyle eşleşti. Beşiktaş'ta maça Kanadalı golcü Cyle Larin damga vurdu!
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Bu sezon Vodafone Park'taki ilk resmi maçına çıkan Beşiktaş, Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0'ın rövanşında 6-0 mağlup ederek toplamda 8-0'lık skorla UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi. Siyah-beyazlıların 3. ön eleme turundaki rakibi ise Avusturya ekibi LASK Linz oldu. Siyah-beyazlıları galibiyete taşıyan goller Larin, Caner ve Oğuzhan'dan gelirken Kanadalı santrfor hat-trick yaparak maça damga vurdu!
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Kadanalı golcü, ilk golünü 31. dakikada kaydetti: Caner Erkin'in sol çaprazdan gönderdiği pasla buluşan Jeremain Lens, topuk pası ile topu penaltı noktası üzerinde bulunan Cyle Larin'e bıraktı. Larin'in gelişine çektiği şutta top kaleci Trygvi Askham'ın sağından ağlarla buluştu!
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Dakikalar 61'i gösterdiğinde Larin bir gol daha buldu: Sol kanatta topla buluşan Caner Erkin, son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı, bu ortaya penaltı noktasının hafif sol çaprazında iyi yükselen Cyle Larin'in kafa vuruşu kaleci Trygvi Askham'ın solundan ağlarla buluşturdu ve skor 3-0'a geldi.
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79. dakikada Vagner Love, pasını sağ kanattan ceza sahası içerisine hareketlenen Gökhan Töre'ye verdi. Gökhan Töre de hiç bekletmeden pasını ön direkte bulunan Cyle Larin'e çıkardı. Cyle Larin, düzgün bir vuruşla kendisinin üçüncü, Beşiktaş'ın beşinci golünü kaydetti ve hat-trick yaptı. Beşinci golün asisti ise Gökhan Töre'den geldi.
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Opta'ya göre Beşiktaş, Cyle Larin'in ilk 11'de sahaya çıktığı dört resmi maçta 16 gol attı. Kanadalı golcü bu dört maçta iki kez hat-trick yaptı.
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Larin'den önce Beşiktaş formasıyla bir Avrupa kupası maçında hat-trick yapmayı başaran son isim ise Ağustos 2014'te Feyenoord maçında 3 gol atan Demba Ba'ydı.
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Yine Opta'ya göre Cyle Larin'in Beşiktaş formasıyla resmi maçlarda çektiği son yedi isabetli şutun beşi gol oldu. Kanadalı golcünün bu performansı, sosyal medyaya da damga vurdu. İşte Larin için yapılan paylaşımlardan bazıları:
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"Biri Aboubakar daha iyi mi dedi?"
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"Bir sene önce Beşiktaş'a bir adan indi, tek başınaydı. Ona 'Buradan giremezsin' dediler, girdi. 'Burada kalamazsın' dediler, kaldı. 'Sen Amerika'dan geldin, tek başına bu halinle dünyanın tepesine çıkcaksın? Yapamazsın' dediler yaptı."
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"Larin, yeni Cenk Tosun olabilir. En büyük şansı Şenol Güneş!"
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"Larin, hat-trick ile kapattığı stadı yine hat-trick'le açtı."
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"Cyle Larin. Sen Allah'ın lütfu musun be adam!"
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"Beşiktaş'ın birinci golcüsü Cyle Larin'dir. Aksini iddia eden faiktir."
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"Larin gole doymuyor. Aranan kan bulundu!"
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"Aboubakar'ı özleyenler için; bizde ondan daha iyisi var... Cyle Larin"
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