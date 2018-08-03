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Yine Opta'ya göre Cyle Larin'in Beşiktaş formasıyla resmi maçlarda çektiği son yedi isabetli şutun beşi gol oldu. Kanadalı golcünün bu performansı, sosyal medyaya da damga vurdu. İşte Larin için yapılan paylaşımlardan bazıları: