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Larin'de fark 750 bin euro

Galatasaray'a iki gol atan Cyle Larin, yeni sözleşme için yıllık 2.5 milyon euro istedi. Siyah-Beyazlılar'ın teklifi ise 1 milyon 750 bin euro

Larin'de fark 750 bin euro

Galatasaray derbisinde 2 gol atarak maça damgasını vuran Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin'in sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Kanadalı yıldız ile yapılan pazarlıklar kıyasıya devam ediyor. Beşiktaş'tan 1.6 milyon euro garanti ücret alan 26 yaşındaki golcü oyuncu, 3 yıllık yeni sözleşme için senelik 2.5 milyon euro ve bazı başarılı bonusları istiyor. Siyah-Beyazlılar'ın teklifi ise 1 milyon 750 bin euro civarında.

ÇEBİ NET KONUŞTU

Kanadalı yıldızın menajerinin yüksek bir ücret talep ettiğini belirten Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda "Bizim verdiğimiz ücreti kabul ettiği takdirde el ele, kol kola devam edeceğiz. Olmazsa yolu açık olsun. Dorukhan örneğindeki gibi..." ifadelerini kullanmıştı.

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