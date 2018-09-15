Larissa - Panathinaikos maçı istatistikleri

Yunanistan Süper Lig maçında Larissa ile Panathinaikos, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:15. 3 puanlı Larissa 9. sırada bulunuyor, Panathinaikos 6 puana sahip ve 3. sırada. Larissa, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Panathinaikos son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'dan 704 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Larissa kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.90, Panathinaikos sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.
Larissa son hafta oynanan Panathinaikos maçında 1-0 kazandı.
Panathinaikos ise Larissa karşılaşmasında 1-0 yenildi.
Panathinaikos ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Panathinaikos, 1 gol atarken 0 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ